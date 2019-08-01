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3D-печать. 3D-моделирование. 3D-сканирование.
с доставкой по России.

производственные мощности рассчитаны на большие объемы!

3D печать

Уникальная технология 3Д печати, распространенная в области прототипирования, мелкосерийного производства изделий

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3D сканирование

Технология 3D-сканирования представляет собой получение трехмерного образа детали с использованием 3D-сканера

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3D моделирование

Это создание трёхмерной модели в виртуальном пространстве для дальнейшего изготовления прототипа на 3D-принтере

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О нас

3D Sigma - активно развивающаяся компания, которая делает 3D индустрию доступной каждому. Нашими приоритетами являются качество, инновации и клиентоориентированность. Основываясь на этих трех китах, мы расширяем границы возможного и открываем новые перспективы в сфере 3D-технологий. Мы предлагаем 3д услуги для реализации самых интересных и амбициозных проектов для различных отраслей: от архитектуры до промышленности. Выполняем максимально реалистичную 3Д печать, высокоточное 3Д моделирование и квалифицированное 3Д сканирование. Экспертность и передовое программное обеспечение позволяют на высоком профессиональном уровне создавать 3д модели для дальнейшего воплощения в реальность. Печать на 3д принтере еще не была такой выгодной. Напрямую взаимодействуем с поставщиками материалов и оборудования, сокращая издержки и снижая стоимость изделий для наших клиентов. Мы сотрудничаем с индивидуальными заказчиками и крупными предприятиями в Москве и по всей России. Заказать 3д вы можете на нашем сайте.
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работа компании в цифрах

Выполненных проектов
%
Довольных клиентов
Проектов в разработке
%
Высокое качество

3D-печать ABS/PLA/PVA/PETG/SBS

Технология: FDM

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3D-печать ПММА Кварцевый песок

Технология: BJ

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3D-печать Полиамид: SLS

Технология: SLS

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3D-печать Металлы сталь/медь

Технология: SLM

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3D-печать Фотополимер: SLA/MPJ

Технология: SLA/MJM

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3D-печать 3SP™

Технология: 3SP™

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3D-печать Гипсополимер: CJP

Технология: CJP

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3D-моделирование

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Телефон для информации

+7 (495) 6488284

Круглосуточный прием заявок

info@3dsigma.ru

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