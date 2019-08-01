3D Sigma - активно развивающаяся компания, которая делает 3D индустрию доступной каждому. Нашими приоритетами являются качество, инновации и клиентоориентированность. Основываясь на этих трех китах, мы расширяем границы возможного и открываем новые перспективы в сфере 3D-технологий. Мы предлагаем 3д услуги для реализации самых интересных и амбициозных проектов для различных отраслей: от архитектуры до промышленности. Выполняем максимально реалистичную 3Д печать, высокоточное 3Д моделирование и квалифицированное 3Д сканирование. Экспертность и передовое программное обеспечение позволяют на высоком профессиональном уровне создавать 3д модели для дальнейшего воплощения в реальность. Печать на 3д принтере еще не была такой выгодной. Напрямую взаимодействуем с поставщиками материалов и оборудования, сокращая издержки и снижая стоимость изделий для наших клиентов. Мы сотрудничаем с индивидуальными заказчиками и крупными предприятиями в Москве и по всей России. Заказать 3д вы можете на нашем сайте.