3D-печать. 3D-моделирование. 3D-сканирование.
с доставкой по России.
производственные мощности рассчитаны на большие объемы!
3D печать
Уникальная технология 3Д печати, распространенная в области прототипирования, мелкосерийного производства изделий
3D сканирование
Технология 3D-сканирования представляет собой получение трехмерного образа детали с использованием 3D-сканера
3D моделирование
Это создание трёхмерной модели в виртуальном пространстве для дальнейшего изготовления прототипа на 3D-принтере
О нас
3D Sigma - активно развивающаяся компания, которая делает 3D индустрию доступной каждому. Нашими приоритетами являются качество, инновации и клиентоориентированность. Основываясь на этих трех китах, мы расширяем границы возможного и открываем новые перспективы в сфере 3D-технологий. Мы предлагаем 3д услуги для реализации самых интересных и амбициозных проектов для различных отраслей: от архитектуры до промышленности. Выполняем максимально реалистичную 3Д печать, высокоточное 3Д моделирование и квалифицированное 3Д сканирование. Экспертность и передовое программное обеспечение позволяют на высоком профессиональном уровне создавать 3д модели для дальнейшего воплощения в реальность. Печать на 3д принтере еще не была такой выгодной. Напрямую взаимодействуем с поставщиками материалов и оборудования, сокращая издержки и снижая стоимость изделий для наших клиентов. Мы сотрудничаем с индивидуальными заказчиками и крупными предприятиями в Москве и по всей России. Заказать 3д вы можете на нашем сайте.
работа компании в цифрах
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Довольных клиентов
Проектов в разработке
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Высокое качество